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"Вы у себя в России привыкли. У нас это не принято": Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста

"Вы у себя в России привыкли. У нас это не принято": Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста

Царьград Канат Бозумбаев (справа) Фото: Ministry of Energy Russia/Globallookpress Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста на пресс-конференции, посвящённой крушению авиалайнера у Актау: "Вы у себя в России привыкли.

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Комментарии
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Eduard
Не зря их чурками называют,это как с поленом говоритъ,бесполезно!
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15 час.
Eduard
У него в кишлаке? Мы этих придурков с верблюдов сеяли,а он нас морали учит!
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15 час.
Eduard
Крушеник было уже на земле!
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15 час.

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