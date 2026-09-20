Пожар на площади 250 "квадратов" произошел на станции Ползуново в Барнауле

Горящее здание не используется для организации пассажирских и грузовых перевозок Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Вечером 20 сентября на железнодорожной станции Ползуново в пригороде Барнаула загорелось деревянное техническое здание.
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