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Пожар на площади 250 "квадратов" произошел на станции Ползуново в Барнауле

Пожар на площади 250 "квадратов" произошел на станции Ползуново в Барнауле

Горящее здание не используется для организации пассажирских и грузовых перевозок Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Вечером 20 сентября на железнодорожной станции Ползуново в пригороде Барнаула загорелось деревянное техническое здание.

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