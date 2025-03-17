В Тамбове ребёнок-инвалид остался без жизненно необходимых лекарств

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Тамбовской области Александра Полшакова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о необеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом в Тамбове.