Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря

Заранее неизвестно, сколько времени займет мероприятие, пояснили в КремлеПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.
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