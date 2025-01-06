Москалькова будет добиваться мировой огласки случая с гибелью Мартемьянова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена добиваться внимания к инциденту с гибелью в результате атаки ВСУ внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова от мировой общественности и организаций, включая ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ.
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