Будущее Сирии могут построить только сирийцы – Небензя

Постпред России при ООН назвал сирийцев единственными, кто должен создавать будущее страны.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза этой международной организации заявил, что Сирию могут спасти только сирийцы.
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