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Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

фото: iStockphotoЕсли я ем мандарины, буквально через полчаса покрываюсь сыпью, все зудит и чешется. Но в Новый год кругом мандарины, и так хочется побаловать себя!  Можно ли мне их есть — или чем-то заменить, чтоб оставить атмосферу праздника?Ника, 27 лет Яна Болотова Аллергология Главный врач, аллерголог клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Против простуды и депрессии «Мандарины — кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддержать иммунитет и поднять настроение в хмурые дни, — отмечает врач-аллерголог Яна Болотова.

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