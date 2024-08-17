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За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: «Не лезьте, Евгений Викторович «. Это тоже о Курской области

За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: «Не лезьте, Евгений Викторович «. Это тоже о Курской области

На фоне успешных действий российской армии, выбивающих ВСУ из Курской области, вспомнили про погибшего бизнесмена Евгения Пригожина, который предупреждал о возможном прорыве украинцев на территорию российских регионов.

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