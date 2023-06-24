Важные правила прогулок с собаками летом: в городе, в лесу и у водоема

Кинологи назвали пять правил безопасности собак летом, когда вместе со своими хозяевами они больше времени находятся на свежем воздухе, и не важно, в черте города или на природе.
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