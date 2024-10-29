Оценена вероятность массового невозврата ипотек

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В России нет риска массового невозврата ипотек заемщиками в ближайшие десятилетия. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.