Оценена вероятность массового невозврата ипотек

В России нет риска массового невозврата ипотек заемщиками в ближайшие десятилетия. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.
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