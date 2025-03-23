Оконная реновация на ´Белшине´.

Работы по замене старых оконных рам новыми окнами ПВХ, которые планомерно ведутся на ´Белшине´, имеют конечной целью не только придать производственным и административно-бытовым зданиям на территории предприятия более современный облик, но и надежнее защитить помещения от сквозняков, сырости и шума, что автоматически влечет за собой и улучшение усл .