Оконная реновация на ´Белшине´.

Работы по замене старых оконных рам новыми окнами ПВХ, которые планомерно ведутся на ´Белшине´, имеют конечной целью не только придать производственным и административно-бытовым зданиям на территории предприятия более современный облик, но и надежнее защитить помещения от сквозняков, сырости и шума, что автоматически влечет за собой и улучшение усл .
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