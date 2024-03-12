Подмосковные боксеры выиграли 15 медалей на первенстве ЦФО

Спортсмены из Московской области завоевали 15 медалей на первенстве ЦФО по боксу. Данное количество наград позволило сборной региона занять первое общекомандное место по итогам соревнований, которые прошли среди юниоров 19-22 лет.
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