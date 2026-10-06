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Крымская газета

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Проверка систем оповещения населения в Крыму переносится на 9 октября

Проверка систем оповещения населения в Крыму переносится на 9 октября

Запланированная на 7 октября 2026 года проверка систем оповещения населения Республики Крым переносится на 9 октября 2026 года.

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