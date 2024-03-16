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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КХЛ Морозов о рекордах посещаемости: «Хоккей стал более непредсказуемым, клубы делают match day интереснее для всей семьи. Мы следили, как люди возвращались после пандемии»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ был установлен рекорд по средней посещаемости матчей – 6 622 зрителя.

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