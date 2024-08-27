Специалист предупредила о влиянии общения с ИИ на человека

Сейчас искусственный интеллект (ИИ) всё больше используется человеком. О том, как общение с нейросетями влияет на психику, рассказала кандидат психологических наук, руководитель научно-практического центра «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева 27 августа «Известиям».