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  • Светлана Зуева
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Специалист предупредила о влиянии общения с ИИ на человека

Специалист предупредила о влиянии общения с ИИ на человека

Сейчас искусственный интеллект (ИИ) всё больше используется человеком. О том, как общение с нейросетями влияет на психику, рассказала кандидат психологических наук, руководитель научно-практического центра «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева 27 августа «Известиям».

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