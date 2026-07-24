Россияне открыли новый доступный курорт с морем — в 2 раза дешевле Вьетнама и лучше Таиланда

Отдых у моря стал роскошью. Сегодня это больше миф, чем правда. Если не гнаться за пятизвездочными отелями и раскрученными локациями, поездка к морю вполне может оказаться по затратам сопоставима, а иногда и выгоднее дачного сезона с расходами на бензин, материалы, семена и коммунальные платежи.
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