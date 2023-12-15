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Гальтье выступил в суде по обвинениям в расизме и опроверг их. Ему грозит до 3 лет тюрьмы в случае признания вины

Гальтье выступил в суде по обвинениям в расизме и опроверг их. Ему грозит до 3 лет тюрьмы в случае признания вины

Тренер подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

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