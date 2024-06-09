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Эксперт рассказал о схемах мошенничества во время ремонтных работ на даче

Эксперт рассказал о схемах мошенничества во время ремонтных работ на даче

Каждое лето у недобросовестных строительных и ремонтных бригад начинается «сезон охоты»: люди хотят быстро и дешево отстроиться или провести ремонт, пока не кончился отпуск, и теряют бдительность, которая так нужна в общении с подрядчиком.

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