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Царьград

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«Финляндия — часть фашистского Запада»: экс-парламентарий осудил вступление страны в НАТО

«Финляндия — часть фашистского Запада»: экс-парламентарий осудил вступление страны в НАТО

Экс-депутат финского парламента Туртиайнен считает, что Финляндия стала «зоной боевых действий».Переехавший в Россию экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что Финляндии как самостоятельного государства больше не существует.

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