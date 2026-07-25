Экс-депутат финского парламента Туртиайнен считает, что Финляндия стала «зоной боевых действий».Переехавший в Россию экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что Финляндии как самостоятельного государства больше не существует.
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