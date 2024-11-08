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Царьград

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Мошенники соблазняют фанатов Hamster Kombat выплатами до $3 млн за "тестирование"

Мошенники соблазняют фанатов Hamster Kombat выплатами до $3 млн за "тестирование"

Мошенники под видом разработчиков Hamster Kombat выманивают деньги у пользователей, обещая до $3 млн за тестирование нового сезона игры.

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