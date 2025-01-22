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Царьград

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Мемкоин $TRUMP: Торги достигли 11 млрд долларов за сутки, заявляет Трамп

Мемкоин $TRUMP: Торги достигли 11 млрд долларов за сутки, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что мало знаком с мемкоином $TRUMP, который за сутки достиг объема торгов в 11 миллиардов долларов.

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