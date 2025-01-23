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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае в рамках акции «Студенческий десант» для студентов проведена стажировка по патрульно-постовой и кинологической службам

В  целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции, сотрудники МО МВД России «Рубцовский» организовали для студентов 3 курса специальности «Правоохранительная деятельность» Рубцовского института (филиала) Алтайского Государственного Университета стажировку.

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