В Алтайском крае в рамках акции «Студенческий десант» для студентов проведена стажировка по патрульно-постовой и кинологической службам

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции, сотрудники МО МВД России «Рубцовский» организовали для студентов 3 курса специальности «Правоохранительная деятельность» Рубцовского института (филиала) Алтайского Государственного Университета стажировку.