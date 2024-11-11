Сотрудников МВД в Подольске наградили к профессиональному празднику

Торжественное мероприятие состоялось в Подольске в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Награды лучшим полицейским вручили руководитель муниципалитета Григорий Артамонов и глава окружного совета депутатов Алексей Никулин.
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