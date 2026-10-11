Как не перепутать кабель питания процессора с разъемом видеокарты при сборке ПК

Сборка компьютера всегда сопровождается особым напряжением. Вроде бы все компоненты подобраны, корпус открыт, материнская плата закреплена, и осталось лишь аккуратно соединить десяток проводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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