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В Томской области от COVID-19 привито 97% жильцов домов престарелых

В Томской области от COVID-19 привито 97% жильцов домов престарелых

Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе в домах-интернатах для престарелых и инвалидов вакцинированы 1620 человек, в том числе 861 — повторно.

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