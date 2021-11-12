В Томской области от COVID-19 привито 97% жильцов домов престарелых

Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе в домах-интернатах для престарелых и инвалидов вакцинированы 1620 человек, в том числе 861 — повторно.
Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе в домах-интернатах для престарелых и инвалидов вакцинированы 1620 человек, в том числе 861 — повторно.
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