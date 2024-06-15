Сенатор: Москва запомнит отказ Румынии в выдаче виз делегации на ПА ОБСЕ

Global Look Press/Dave Bartruff/Danita Delimont Власти Румынии отказались выдавать визы членам российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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