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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шабанов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 3 броска, 3 потери и «минус 2» за 14:07

Форвард «Миннесоты» Максим Шабанов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2).

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