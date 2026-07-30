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ДумаТВ

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ФНС запросила источники доходов у безработных покупателей дорогого имущества

ФНС запросила источники доходов у безработных покупателей дорогого имущества

Налоговая начала проверять официально неработающих россиян, приобретающих дорогостоящее имущество, и требует указать источники средств, а при отсутствии внятных объяснений грозят доначислением НДФЛ, пенями и штрафами.

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