ФНС запросила источники доходов у безработных покупателей дорогого имущества

Налоговая начала проверять официально неработающих россиян, приобретающих дорогостоящее имущество, и требует указать источники средств, а при отсутствии внятных объяснений грозят доначислением НДФЛ, пенями и штрафами.
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