Коллапс, возникший на перегоне между станциями «Девяткино» и «Академическая» утром 5 сентября, устранили.
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Коллапс, возникший на перегоне между станциями «Девяткино» и «Академическая» утром 5 сентября, устранили.