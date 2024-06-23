4 признака того, что ваш друг – энергетический вампир, и вам стоит порвать узы дружбы

Энергетические вампиры – люди, общение с которыми истощает, утомляет и выматывает. К сожалению, они не всегда сразу проявляют свою «вампирскую» сущность, и порой мы впускаем их в свою жизнь, завязывая с ними дружеские отношения.
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