Гладков назвал число остающихся в больнице раненых после обстрела Белгорода

Гладков: в больницах после обстрела Белгорода 2 января остаются три человека По состоянию на утро 3 января на лечении в больницах продолжают оставаться три человека, пострадавших от обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне.
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