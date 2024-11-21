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21 ноября 2024: Собор Архистратига Михаила

21 ноября 2024: Собор Архистратига Михаила

Восьмой день символизирует будущий Собор всех Небесных Сил во время Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «восьмым днем», когда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф.

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