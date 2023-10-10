Пушков отверг возможность Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что у США и Европы нет возможности одновременно участвовать в нескольких кризисах, поставляя в разные точки мира финансы и вооружение.
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