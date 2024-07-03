«Все заявления о мирных переговорах — намеренный обман России» Обращенное Зеленскому предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня — это просто красивые слова, на деле против России готовится большая провокация и война.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии