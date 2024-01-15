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Пришло время: Запад призывает Россию вступить в переговоры о мирном плане

Пришло время: Запад призывает Россию вступить в переговоры о мирном плане

«Но ждать, пока Россия захочет говорить, не будем. На кону тысячи мирных украинских жизней. Создать альянс государств, чтобы проталкивать мирный план – такова задача», – заявил политик на брифинге в Давосе.

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