Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился с критикой на своих союзников из-за того, что они предоставили вооружение и экипировку только для двух с половиной бригадных формирований ВС, хотя обещали снарядить не менее десяти.
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