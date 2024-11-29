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Зеленский пожаловался, что Запад вооружил только 2,5 бригады ВСУ из 10

Зеленский пожаловался, что Запад вооружил только 2,5 бригады ВСУ из 10

Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился с критикой на своих союзников из-за того, что они предоставили вооружение и экипировку только для двух с половиной бригадных формирований ВС, хотя обещали снарядить не менее десяти.

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