Красивая обвязка края крючком. Хочется всё бросить и начать вязать

Оформите красивый край любого вязаного изделия! Узор достаточно простой, но такой красивый. Действительно, хочется бросить всё и приступить к вязанию! Что понадобится: пряжа нескольких цветов; крючок подходящего размера; ножницы.
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