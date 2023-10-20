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Своими руками

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Красивая обвязка края крючком. Хочется всё бросить и начать вязать

Красивая обвязка края крючком. Хочется всё бросить и начать вязать

Оформите красивый край любого вязаного изделия! Узор достаточно простой, но такой красивый. Действительно, хочется бросить всё и приступить к вязанию! Что понадобится: пряжа нескольких цветов; крючок подходящего размера; ножницы.

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