«Красивую» рекламу кредитов обязали сделать достоверной

В силу вступили новые требования к кредитным организациям Павел Еськов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Отныне российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и дополнительные условия.
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