«Красивую» рекламу кредитов обязали сделать достоверной

В силу вступили новые требования к кредитным организациям Павел Еськов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Отныне российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и дополнительные условия.