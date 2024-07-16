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Россиянка побывала в ОАЭ и описала поездку фразой «предпочту российские курорты»

Россиянка побывала в ОАЭ и описала поездку фразой «предпочту российские курорты»

Россиянка побывала в ОАЭ зимой и описала поездку фразой «предпочту Турцию и российские курорты». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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