Россиянка побывала в ОАЭ и описала поездку фразой «предпочту российские курорты»

Россиянка побывала в ОАЭ зимой и описала поездку фразой «предпочту Турцию и российские курорты». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».
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