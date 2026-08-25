НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гершкович о легионерах в РПЛ: «Почему бы не запретить покупать второй сорт и пробовать своих? Если не по силам приобрести хороших иностранцев, зачем плохие? Не покупайте»

Глава Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович считает, что клубам РПЛ нужно приобретать иностранных футболистов только высокого уровня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии