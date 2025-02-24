Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Во. Правосудие. Ху***ня. Полная. Преступник. Гуляет. Пацан. Виноват. У. Нас. Правосудие. Куплено. Довели. Страну. Нич...Этническая ОПГ по...
  • Eduard
    Это не помощь,а ВМЕШАТЕЛЬСТВО! Я всегда это писал.Разница огромная.Зппад любит словами играть!США сократят помо...
  • Eduard
    Пока Правительство России хамов будит назыаать "нащи партнеры",хамство не прекратится!Ивлев: Евросоюз и...

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций и военную помощь Украине.

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций и военную помощь Украине.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии, объявила о подготовке Евросоюзом 16-го пакета антироссийских санкций и нового пакета военной помощи Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх