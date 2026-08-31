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Нефть марки Brent подорожала на 3% до 91 доллара

Дисконт между ценами на нефть BRENT и URALS составляет 10-20 долларов за баррель. Торговля ведётся через международные биржи, такие как NYMEX и ICE, а также региональные, включая СПбМТСБ.

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