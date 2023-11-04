Белый дом: Байден «постоянно задает тяжелые вопросы» Израилю об ударах по Газе

Высокопоставленный представитель администрации главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена сообщил о том, что президент США «постоянно задает тяжелые вопросы» руководству Израиля касательно ударов по сектору Газа.
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