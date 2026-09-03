Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 372 БПЛА самолетного типа и 40 тяжелых дронов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения "Севера" за сутки уничтожили 40 тяжелых дронов, 372 беспилотника самолетного типа, а также 30 пунктов управления беспилотной авиацией противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым