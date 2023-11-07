Гаснут светодиоды на переключателе Газ-Бензин, тускнеют огни ГБО, отключается ГБО, пропадает контакт в системе ГБО

﻿﻿Пост написан под впечатлением от мастерства мастеров, работающих с оборудованием. Три месяца мучился с проблемой с ГБО марки LOVATO EGO, но судя по отзывам в интернете этим страдает достаточно много людей, но сделать ничего не могут, даже те чертовы мастера, к которым я приходил, застряли ГБО сканером минут 30 и так и не нашел неисправность, потому что когда приехал неисправность исчезла =) А проблема заключалась в внезапном погасании лампочек ГБО, когда напряжение в сети автомобиля было совершенно нормальное, и проблема начали появляться лишь постепенно, так внезапно.