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Бюджет-2025: большие задачи

Бюджет-2025: большие задачи

Федеральный бюджет в полной мере взял на себя роль катализатора экономического роста. При этом в него заложено впечатляющее увеличение доходов от НДС и налога на прибыль — это обеспечат налоговая реформа, рост экономики, зарплат и импорта, а также ослабление рубляИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.

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