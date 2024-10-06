Бюджет-2025: большие задачи

Федеральный бюджет в полной мере взял на себя роль катализатора экономического роста. При этом в него заложено впечатляющее увеличение доходов от НДС и налога на прибыль — это обеспечат налоговая реформа, рост экономики, зарплат и импорта, а также ослабление рубляИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.