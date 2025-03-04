В Крыму зарегистрировали рекордное число договоров долевого участия в строительстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Около 15 тыс. договоров долевого участия в строительстве зарегистрировали в 2024 году на территории Крыма, этот показатель стал рекордным с момента возвращения полуострова в состав России.
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