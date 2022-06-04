Специалисты инженерных войск ЗВО продолжают разминировать местность в освобожденных населенных пунктах от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ

Специалисты инженерных войск ЗВО продолжают разминировать местность в освобожденных населенных пунктах от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ

Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий.

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