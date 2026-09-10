Россия оспорит отказ ISU в нейтральном статусе для фигуристов

Российские фигуристы, лишённые нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, планируют оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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