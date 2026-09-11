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Аргументы недели

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Эксперт Раевский: Apple хочет сделать доступ к 5G в России платным

Эксперт Раевский: Apple хочет сделать доступ к 5G в России платным

Минцифры объявило о запуске 5G в шестнадцати российских городах. Связь от операторов «большой четвёрки» — «Мегафона», «Билайна», Т2 и МТС — пока доступна только пользователям Android.

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